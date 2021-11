Près de 500 tunisiens ont participé à l’événement SKYS dans le désert de Tozeur

Près de 500 participants tunisiens ont eu l’opportunité de réaliser leur première expérience de Skydiving (parachutisme) et ce, lors de l’événement SKYS, qui a eu lieu, du 27 octobre au 27 novembre 2021, dans le désert de Tozeur.Il s’agit d’une nouvelle approche de tourisme alternatif, qui a drainé un large public venu vivre une expérience unique en plein cœur du désert du Sahara.En effet, qu’il s’agisse du climat ou du paysage dont dispose la Tunisie, tous les facteurs sont réunis pour faire du skydiving une opportunité en or à exploiter pour le secteur du tourisme. D’ailleurs, SKYS a contribué à l’augmentation du taux d’occupation des hôtels, à l’ouverture de l’Aéroport International de Tozeur-Nefta, mais aussi à booster l’artisanat à travers la promotion des produits locaux au sein du village touristique installé sur place durant toute la période de l’évènement, selon les organisateur de cet évènement.

« SKYS a su faire la parfaite combinaison entre tourisme alternatif, rural et sport extrême. En proposant une activité sportive inédite en Tunisie, à travers le parachute civil mais aussi en s’éloignant des régions habituelles et souvent « surfréquentées ». Une initiative encouragée par les professionnels du tourisme et qui génère une demande plus importante de la part des touristes ». »SKYS est également un événement international qui a su fédérer plusieurs nationalités puisqu’il a accueilli des touristes, passionnés de sport extrême et habitués au Skydiving, venus de France, Belgique, Canada et Dubaï ».Au-delà du saut en parachute, les participants ont pu profiter de leur séjour pour découvrir d’autres activités possibles à réaliser à Tozeur, telles que le quad, la luge sur les dunes de sable, des balades à dos de chameaux et même la découverte de l’art de nouer son chèche, un large choix d’activités ouvertes à tous et permettant de vivre un séjour incroyable.Face à la réussite et aux apports pour la région de ce nouveau style de tourisme alternatif et durable, l’organisateur de l’évènement « Unisky Area », donne rendez-vous l’année prochaine, pour la seconde édition de SKYS, « dans un endroit encore plus incroyable avec encore plus de surprise, pour faire du Skydiving une culture, un état d’esprit et un mode de vie ».