Présentation du programme national de réformes du gouvernement Bouden, a la 3e réunion du Comité consultatif des affaires économiques et sociales

La troisième réunion du Comité consultatif des affaires économiques et sociales a été consacrée, dimanche matin, à Dar Dhiafa, à Carthage, à la présentation du programme national de réformes, élaboré par le gouvernement Bouden.

Cette réunion a été co- présidée par le président-coordinateur du haut comité consultatif pour la nouvelle République, Sadok Belaïd et le président du Comité consultatif des affaires économiques et sociales, Ibrahim Bouderbala. Y ont pris part, plusieurs directeurs et experts spécialisés dans le domaine économique et financier, qui ont contribué à l’élaboration de ce document préliminaire de programme de réformes, lequel a été soumis au Fonds Monétaire International (FMI), en vue de parvenir à conclure un accord d’appui financier au profit de la Tunisie, d’une valeur de 4 milliards de dollars (plus de 12 milliards de dinars).

Ont également, participé à ce conclave, des représentants de plusieurs partis politiques, d’organisations nationales et de la société civile, ainsi que des personnalités et des compétences dans le domaine économique et social, et des anciens ministres.

Il importe de rappeler que des discussions techniques sont en cours actuellement entre le FMI et le gouvernement Tunisien, portant notamment sur l’arsenal de réformes à mettre en place.

Le président de la République, Kaies Saied, avait décrété, en mai, la création du haut comité consultatif pour la nouvelle République et l’a chargé d’élaborer le projet de la nouvelle Constitution.

Il a, par ailleurs, ordonné la création du « Comité consultatif des affaires économiques et sociales », présidée par le bâtonnier de l’Ordre des avocats, Ibrahim Bouderbala, d’une commission consultative juridique, et d’un Comité du dialogue national, composé des membres des deux commissions consultatives.