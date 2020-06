Présidentielle américaine: ni Bush, ni Romney ne voteront Trump

Un nombre croissant de figures du parti républicain ne voteront pas pour Trump voire réfléchissent à apporter leur suffrage à son adversaire démocrate, Joe Biden, selon le New York Times . Parmi ces personnalités se trouvent l’ancien président George W. Bush. Jeb Bush, ancien gouverneur de la Floride et frère de George W. ne serait pas non plus certain d’aller noter. Et le sénateur de l’Utah Mitt Romney, ancien candidat républicain à la présidentielle de 2012, ne soutiendra pas plus Trump que les deux personnalités précédemment évoquées.

Le quotidien ajoute que Cindy McCain, veuve du sénateur John McCain, figure du mouvement, devrait apporter son soutien à Joe Biden, sans savoir encore quel degré de publicité elle donnera à ce choix. Son défunt époux avait été un fervent opposant de Trump et avait refusé de son vivant qu’il soit présent à ses obsèques.