Présidentielle US : Biden en tête mais Trump remonte en Floride

A six semaines de la présidentielle du 3 novembre, Donald Trump et Joe Biden se rendent coup pour coup. Dans une campagne qui continue de vivre au rythme du Covid et des manifestations contre le racisme et les violences policières, les deux candidats concentrent leurs efforts sur une demi-douzaine de « swing states » où tout devrait se jouer.

Joe Biden, qui conserve 6 points d’avance sur Donald Trump au niveau national – une marge plus importante et plus stable que celle d’Hillary Clinton – a enregistré cette semaine une série de bons sondages au Midwest. Mais rien n’est perdu pour Donald Trump, qui refait son retard en Floride. Du côté du Covid, le président américain a promis un début de distribution au public d’un vaccin fin octobre ou début novembre mais le directeur de la santé s’est montré beaucoup plus prudent, évoquant une disponibilité pour la plupart des Américains mi-fin 2021. Enfin, le président américain a été accusé d’agression sexuelle par une nouvelle femme jeudi.