Prévisions météo : Températures en légère baisse

Le temps sera toujours printanier ce mardi 26 mai 2020, avec quelques changements par rapport à lundi. Des cellules orageuses, l’après-midi, sur les hauteurs de Kasserine qui peuvent être accompagnées de pluies locales.

Les vents seront modérés et relativement actifs, l’après-midi, près des côtes Est et sur le Sud. La Mer sera peu agitée à agitée sur le littoral Est.

Les températures seront en légère baisse et les maximales varieront entre 22 et 27 degrés dans les régions côtières, et entre 28 et 34 degrés ailleurs et atteindront 36 degrés à Tozeur et Kébili.