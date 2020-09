Programme d’accompagnement pour des femmes entrepreneures

Un programme d’accompagnement destiné aux femmes entrepreneures basées dans les regions, a été lancé dans le cadre du programme d’appui, OCO Global, en collaboration avec TheNextWomenTunisie, avec le soutien du CEPEX et la Chambre de Commerce Tuniso-Britannique (TBCC).

L’objectif de ce programme est de soutenir les femmes entrepreneures dans le renforcement des capacités et des compétences en affaires et leur fournir des outils pour développer leur entreprise. A travers ce programme d’accompagnement, les femmes entrepreneures avec un projet formel en cours depuis minimum une année, pourront participer à plusieurs workshops interactifs organisés à travers des webinars pour chaque région impliquée.

Parmi les sujets traités : comment choisir les meilleures pratiques managériales, l’accès aux finances, » how to scale up « , comment créer des bonnes relations d’affaire et élargir son propre réseau commercial, quelle stratégie marketing à mettre en place, etc. Des moments de networking et des » inspirational talks » seront organisés au cours du programme. Chaque entrepreneure sera suivie par un e-mentor pour le follow up !

Les régions impliquées par le programme: Sud / Sud Ouest (Sfax, Gabes, Gafsa, Médenine, Tozeur), Sahel et Centre (Sousse, Monastir, Mahdia, Kairouan), et Nord / Nord Ouest et Tunis: Bizerte, Le Kef, Jendouba

Après un premier appel à candidatures en juillet pour les femmes entrepreneures basées dans le Sud, suivi des premiers webinars d’accompagnement, un nouvel appel est lancé pour les entrepreneures des régions du Sahel et du Centre et du Nord Nord/Ouest et Tunis ! Les sessions de ce programme d’accompagnement seront organisées via des webinars aux dates suivantes :

Région Sahel et le Centre : 3 ateliers de 3h entre le 07 et 12 septembre 2020 suivis par des sessions de follow-up avec un e-mentor.

Région Nord /Nord Ouest et Tunis : 3 ateliers de 3h entre le 14 et 19 septembre 2020, suivis par des sessions de follow-up avec un e-mentor.

Critères d’éligibilité ; Ce programme est ouvert aux entrepreneures originaires des régions, ayant démarré un projet entrepreneurial formel depuis au moins 1 an, être fondatrice ou co-fondatrice de l’entreprise, tout secteur confondu sauf distribution et consultancy.

Pour postuler, veuillez remplir le formulaire https://urlz.fr/dGVV ou envoyez un mail d’information à [email protected].

La date limite pour postuler est le vendredi 4 Septembre 2020

OCO Global est une entreprise du secteur privé spécialisée dans le commerce international, avec une expérience reconnue dans le support aux entreprises pour développer de nouveaux marchés.