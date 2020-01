Programme “Sehati”: L’UE annonce le financement de 30 projets

Environ 30 projets visant à promouvoir la santé de première ligne seront financés à partir du 10 février prochain, moyennant une enveloppe de 79 mille dinars pour chaque projet, et ce, dans le cadre du programme “Sehati” (Ma santé), financé par l’Union Européenne (UE) avec une valeur totale de 950 mille dinars, a déclaré, lundi, la coordinatrice du projet, zeineb Tourki.

Dans une déclaration à la TAP, Tourki a indiqué que la candidature pour l’obtention de ce financement a été ouverte lors d’un atelier qui s’est tenu lundi à Tunis, afin de permettre aux associations actives dans le domaine de la santé de financer leur effort de sensibilisation, et dans l’objectif de promouvoir la première ligne sanitaire dans 13 gouvernorats. Elle a précisé que des ateliers similaires seront organisés dans les gouvernorats de Gabès, Sidi Bouzid et Le Kef pour permettre à d’autres associations de postuler.

“L’exécution des projets sélectionnés est prévu à partir du 16 mars prochain et s’étalera sur six mois à partir de cette date”, a fait savoir Tourki.

Elle a noté que l’UE financera en octobre 2020, de nouveaux projets qui seront réalisés, en coordination avec les structures sanitaires, la société civile et les conseillers municipaux.

Le programme “Sehati”, qui a démarré en 2019 et qui s’étend sur trois ans, fait partie du programme conjoint “Essaha Aziza” entre le ministère de la Santé et l’UE, relatif à l’amélioration des services de santé de première ligne dans 13 gouvernorats.

Le programme “Essaha Aziza” a été lancé en septembre 2017 et s’étend jusqu’en septembre 2023. Il prévoit que le ministère de la Santé se charge d’équiper les centres de première ligne en matériel médical, tandis que la société civile assure la mise en œuvre des projets de sensibilisation.