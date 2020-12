Projet pour la protection des enfants contre les agressions et la violence sexuelle

L’association Sawn pour la protection des enfants et des adolescents contre la violence et les agressions sexuelles, a lancé mercredi son projet de sensibilisation pour la protection de 120 enfants dans les localités de Sejoumi et Sidi Hassine.

Ce projet est réalisé sous forme d’ateliers de sensibilisation encourageant les enfants à effectuer des signalements contre les actes de violence, a indiqué la présidente de l’association Faouzia Chaabane.

Elle a précisé dans une déclaration à la TAP que ce projet de 6 mois s’inscrit dans le cadre du projet « Sahty » financé par l’Union Européenne moyennant un financement d’une valeur de 11 mille dinars.

Ce projet vise 60 parents à travers la participation dans des ateliers de sensibilisation afin de les inciter à mieux communiquer avec leurs enfants pour dévoiler tout acte de violence ou agression sexuelle, a-t-elle ajouté.

Le soutien apporté aux familles sera réalisé à travers des ateliers de jeux et des rencontres avec les représentants des médis de proximité axés sur l’importance de leur rôle pour dénoncer les agressions sexuelles perpétrées contre les enfants, a-t-elle expliqué.

L’association prendra également en charge le suivi psychologique des enfants victimes et de leurs familles, a encore dit Chaabane.

Selon les dernières statistiques du rapport annuel de la délégation à la protection de l’enfance, la violence sexuelle contre les enfants a évolué avec un taux de 15pc entre les années 2018 et 2019.

Le deuxième volet du projet consistera en la formation des cadres en contact avec les enfants dans les maisons de jeunes et les établissements éducatifs à travers le développement de leur compétence afin d’inciter aux signalements de tout acte d’agression et faciliter la découverte de ce phénomène.

Une journée de formation sera organisée en mois de janvier 2021 avec la participation de 45 cadres professionnels autour de ce sujet, a encore rappelé la même source, tout en assurant le respect du protocole sanitaire pour la protection contre le coronavirus.