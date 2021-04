Projets pilotes de gestion plus sûre des produits chimiques dans le textile en Tunisie

Deux entreprises textiles de Tunisie et autant du Maroc ont été sélectionnées pour participer à des démonstrations pilotes pour la deuxième phase du projet SwitchMed/MED TEST III afin d’atteindre la conformité ZDHC (Zero Discharge of Hazardous Chemicals) au sein de leurs unités de production.

La première phase du projet MED TEST III au Maroc et en Tunisie a déjà permis à 88 membres du personnel de 19 petits et grands producteurs textiles de se former à la gestion des produits chimiques conformément au protocole ZDHC et d’acquérir 171 certifications.

À la fin des projets pilotes, en 2022, les entreprises participantes auront élaboré leur feuille de route pour la conformité ZDHC. Le respect des critères ZDHC aidera les entreprises à répondre aux exigences environnementales et aux critères de production durable des détaillants et des marques internationales, de plus en plus attentifs aux fournisseurs durables et soucieux de l’environnement.

Le programme de consommation et de production durables SwitchMed vise à promouvoir le passage des économies méditerranéennes à des modèles de consommation et de production durables et à l’économie verte, y compris le développement à faible émission, par la démonstration et la diffusion de méthodes qui améliorent l’efficacité des ressources et de l’énergie. Il cherche également à minimiser les impacts environnementaux associés au cycle de vie des produits et services et, dans la mesure du possible, à promouvoir les énergies renouvelables.