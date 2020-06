Protestations pour réclamer la publication au JORT de la liste officielle des martyrs

Des familles de martyrs et blessés de la révolution dénoncent la non publication de la liste officielle de leurs proches, au Journal officiel (JORT)

Dans une déclaration rendue publique, dimanche, elles rappellent que ladite liste a été dévoilée, le 8 octobre 2019, par la commission ad hoc, sur le site Web du Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDHLF) et transmise, auparavant, aux anciens présidents de la République, du Gouvernement et du Parlement (avril 2018).

Les familles de martyrs et blessés de la révolution annoncent qu’elles observeront un sit-in, lundi, place de la Kasbah, pour réclamer la publication immédiate de la liste au Journal officiel et qu’elles ne quitteront les lieux qu’après satisfaction de leur exigence.

Le CSDHLF avait publié, le 8 octobre 2019, une liste comprenant les noms de 129 martyrs et de 634 blessés de la révolution.