Publication la semaine prochaine d’un texte de loi stipulant le port obligatoire des masques sanitaires dans les espaces fermés

Un texte de loi stipulant le port obligatoire des masques sanitaires dans les espaces fermés, sera promulgué la semaine prochaine, a annoncé, samedi, la directrice générale de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes, Nissaf ben Alaya.

Dans une déclaration à la TAP à l’issue des travaux du Conseil régional de la santé tenu au gouvernorat de Kairouan, Ben Alaya a appelé au respect des mesures de prévention sanitaire contre le Coronavirus, telles que le port des masques, la stérilisation, le lavage des mains à l’eau et au savon et le maintien de la distanciation physique.

Elle a ajouté qu’un certain nombre de cas de coronavirus enregistrés en Tunisie, ont été causés par des citoyens revenant de pays classés dans les zones vertes, indiquant qu’il est envisagé d’imposer la présentation d’une analyse négative de la Covid-19 à tous les arrivants en Tunisie, quelle que soit la classification de la région de provenance.

Evoquant la campagne de dépistage menée actuellement dans le gouvernorat de Kairouan, Ben Alaya a souligné que « la situation sanitaire dans la région est inquiétante », après l’enregistrement de cas de contamination horizontale.

Elle a dans ce sens souligné que les opérations de dépistage doivent être accompagnées d’un processus préventif, notamment dans les lieux de rassemblement, les marchés et les espaces clos à travers le respect des gestes barrières dont la distanciation physique.

Ben Alaya a également souligné la nécessité de mettre en œuvre des protocoles sanitaires dans tous les secteurs, d’intervenir immédiatement et de prendre les mesures nécessaires dans les lieux fréquentés par des sujets symptomatiques, en procédant à leur fermeture immédiate et en menant des opérations de dépistage sur les personnes entrées en contact avec les contaminés dans ces mêmes espaces.

Le Conseil régional de la santé a recommandé de renforcer le laboratoire d’analyses du gouvernorat de Kairouan en équipements, de fournir à la direction régionale de la santé une ambulance et des respirateurs artificiels et d’activer l’accord de contrats avec des cadres médicaux et paramédicaux pour combler la pénurie observée à ce niveau à l’hôpital Ibn El Jazzar.

A noter que le nombre de contaminations au gouvernorat de Kairouan s’est élevé à 15 cas, dont 14 locaux et un cas importé.