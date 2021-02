Qalb Tounes réitère son «soutien total» à Mechichi

Le bureau politique du parti « Qalb Tounes » a réaffirmé son soutien total au chef du gouvernement Hichem Mechichi qui « détient toutes les preuves de l’intégrité des ministres proposés au remaniement ministériel », indique un communiqué publié à l’issue de sa réunion vendredi.

Le parti « Qalb Tounes », qui appartient à la coalition soutenant le gouvernement, s’est dit « convaincu que le chef du gouvernement ouvrera à la mise en place de l’Etat de droit et des institutions et à la consolidation du processus démocratique naissant face aux défis considérables que connaît la Tunisie d’aujourd’hui ».

Le chef du gouvernement parviendra à prendre les mesures nécessaires à la résolution de la crise politique et constitutionnelle afin de servir l’intérêt du peuple et d’éviter davantage d’anarchie et de division dans les rangs des Tunisiens, souligne le parti.

Le bureau politique a, par ailleurs, passé en revue, lors de sa réunion périodique tenue en présence de certains membres du groupeparlementaire du parti, les principaux développements sur la scène nationale, dont notamment le blocage de la question du remaniement ministériel et ses conséquences sur la situation générale du pays et la bonne marche des rouages de l’Etat.

Le parti a, également, appelé à faire preuve de « discernement et à faire prévaloir l’esprit du dialogue, étant la méthode la plus efficace pour résoudre les conflits ».

Sur un autre plan, la réunion a permis de faire le suivi des activités des structures du parti et de l’application de ses programmes.

Il a été, également, décidé, à l’unanimité, de nommer Iyadh Elloumi président du bureau politique, sur recommandation du président de « Qalb Tounes », Nabil Karoui.