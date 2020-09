Que fera l’Amen Bank pour l’après Covid ?

Un « changement assure la continuité, mais va nécessairement introduire progressivement des nouveautés », a déclaré Néji Ghandri, nouveau DG de l’Amen Bank dans une interview à Africanmanager. Pour lui, l’exercice 2019 a été bon. « Nous avions poursuivi le rééquilibrage de bilan, en maîtrisant le volume des crédits, tout en assurant une gestion optimale des risques. De plus, nous avons dégagé une augmentation de 8% du PNB, avec un bénéfice de 145 MDT, ce qui constitue une réelle performance. Nous avons pu aboutir à cette consolidation et avons atteint une rentabilité assez intéressante, sachant tout de même que les difficultés n’ont pas commencé avec la Covid-19, mais bien avant. En effet, dès l’été 2019, nous avions constaté la difficulté des entreprises à gérer leurs activités. Il est vrai que la croissance a été timide, au cours de l’année 2019 et ce, malgré la politique pertinente menée de main de maître par la BCT. Cette politique a d’ailleurs porté ses fruits, avec la maîtrise de l’inflation, l’augmentation des réserves en devises et la stabilité du dinar », a-t-il dit.