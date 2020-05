Quelques pluies isolées et température en baisse

Ce samedi 30 mai, l’Institut national de la météorologie prévoit des passages nuageux qui seront parfois abondants avec pluies isolées sur le nord et localement dans le centre et les régions du sud.

Vent est de secteur Est modéré de 15 à 30 km/h.

La mer sera peu agitée

Les températures en baisse dans le Nord et dans le Centre et demeurent inchangées dans le Sud.