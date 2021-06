Qui sont les DG de banques « millionnaires » ?

Au 31 mars 2021, les 12 banques cotées ont réalisé un produit net bancaire (PNB) cumulé de 1,296 Milliard DT durant le premier trimestre de l’exercice en cours, contre 1,228 Milliard DT sur la même période de l’année 2020, soit une progression de 5,5%.

Pour tout l’exercice 2020, le produit net bancaire cumulé des 12 banques cotées a atteint 4,999 Milliards DT, contre 4,945 MDT sur l’année 2019, soit une légère progression de 1,1%.

Les banques font des bénéfices, et c’est l’objet même de leur métier. Mais les banques donnent aussi des crédits, aux entreprises et aux professionnels (83.374 MDT en 2019 selon BCT). Elles en ont accordé un peu plus de 24.053 MDT aux particuliers, dont 12,889 MDT en crédits de consommation et un peu plus de 11.279 MDT en crédits d’habitat.

– Différence notable entre public et privé

Les banques rémunèrent aussi leurs DG et leurs Conseils d’administration. Ces rémunérations, dans notre tableau en brut et incluant donc les prestations sociales et tous autres privilèges comme les voitures, le téléphone et les bons d’essence), sont fixées par les conseils d’administrations pour les banques privées, et par décision du ministre des Finances pour les banques publiques. Des rémunérations, qui ne semblent avoir aucun lien avec les résultats des différentes banques. Sinon, comment expliquer que le DG de la BTS reçoive une rémunération égale au 5ème de tout le résultat de la banque, ou que celui de la BNA soit nettement mieux rémunéré que le DG de la STB, théoriquement, la plus grosse des banques publiques. Il est vrai que le résultat de la BNA (102 MDT) a nettement dépassé celui de la STB (72 MDT) en 2020. Mais les décisions de rémunérations dans le public ne sont jamais liées à des contrats programmes et à des objectifs financiers préalablement fixés. Pour les banques semi-publiques, la situation n’est pas meilleure

– Le banquier multimillionnaire est à la QNB Tunis

Chez le privé, c’est à la QNB qatarie qu’on retrouve la plus grosse rémunération. Avec plus de 7 mille DT jour, le DG de cette institution toucherait en un seul jour plus que tout le salaire mensuel du gouverneur de la BCT, ou celui même du chef du gouvernement, et en une année plus du triple de celui du chef de l’Etat. A la QNB, le DG est donc le seul multimillionnaire (Plus de 2,5 Millions DT par an) de toute la place financière et politique de la Tunisie. Derrière lui, ils sont 9 autres DG à toucher une rémunération supérieure à un million DT par an. Nettement derrière, on retrouve l’ATB.

On aurait pu conseiller, pour le privé comme pour le public, de lier la rémunération au résultat réalisé, ou à introduire dans cette rémunération une partie variable, comme le recommanderaient certains experts pour un lien entre salaire et productivité pour les employés. Mais le Qatar a ses raisons que la raison ignore, puisqu’il paie la plus grosse rémunération pour une banque déficitaire. Autrement, le Tunisien, égalitaire lorsqu’il s’agit d’argent, n’aime généralement pas que les banques gagnent trop d’argent, et plaiderait pour moins de rémunérations pour les DG, et plus de crédits à un TMM presque nul, pour les particuliers et les professionnels. Il est vrai que les banques fonctionnent, en partie, avec les dépôts de la clientèle (6.422 MDT en 2019 selon BCT), des dépôts qui ne sont pas rémunérés par les banques.