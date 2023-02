Rallye international des jasmins: Les concurrentes débarquent à Tozeur

Les participantes aux rallye international des jasmins, arrivées hier mercredi à Tozeur, sillonneront cet après-midi le gouvernorat de Tozeur, à travers les circuits de Tamaghza, Chebika et Oung Jemal.

Le délégué régional du tourisme dans la région, Yasser Souf a indiqué à la correspondante de la TAP que ce rallye auquel participera des concurrentes venues de plusieurs pays outre la Tunisie sera l’occasion de faire la promotion du tourisme dans la région, au même titre que l’ensemble des activités parallèles.

Des journalistes d’une chaîne française assisteront à l’événement ainsi que l’équipe d’un magasine de mode hollandais venue réaliser un reportage et faire un shooting de mode sur certains spots et autres sites touristiques, a fait savoir Souf, ajoutant qu’un défilé de mode belge a, également, été programmé pour l’occasion.

Pour rappel, ce 1er Rallye des jasmins (12-16 février), destinés exclusivement aux pilotes femmes, verra la participation de plusieurs dizaines de concurrents originaires de Tunisie, d’Algérie, de France et du Canada.

Le coup d’envoi sera donné à Yasmine Hammamet pour une arrivée à la ville d’El Jem en passant par cinq étapes sur une distance de 1483 kilomètres.

La première étape, longue de 350 km, ralliera Hammamet à Matmata, la seconde (208 km) partira de Matmata-Chnenni vers Ksar Ghilène, la 3e étape (335 km), propose un périple entre Ksar Ghilène et Tozeur, la 4e (375 km) se jouera entre Tozeur-Tamaghza et Kairouan, et la dernière s’étalant sur 215 km mènera au point de départ Hammamet.