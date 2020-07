Rapatriement de 29 citoyens tunisiens par un avion militaire

Un avion militaire a atterri à l’aube ce jeudi à l’aéroport Tunis-Carthage, en provenance du Gabon et de la Guinée avec à son bord 29 citoyens tunisiens et deux dépouilles.

Les ressortissants tunisiens rapatriés, étaient bloqués dans ces deux pays pour cause de pandémie de coronavirus, précise un communiqué du ministère de la Défense.

Une équipe médicale militaire spécialisée dans la sécurité biologique était à bord de l’avion durant le vol et s’est chargé de stériliser l’appareil, d’effectuer les prises de température et de prendre les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des citoyens.