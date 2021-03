Rapatriement d’enfants et épouses de combattants de Daech en Libye

Le président de l’Observatoire tunisien des droits de l’Homme (OTDH), Mustapha Abdelkebir a indiqué à l’agence TAP que les forces sécuritaires libyennes ont remis ces derniers jours aux autorités tunisiennes 3 femmes et 5 enfants, membres des familles de combattants de Daech en Libye.

Ce processus de rapatriement s’inscrit dans le cadre de la régularisation de la situation des familles tunisiennes incarcérées dans les prisons libyennes, a fait savoir la même source.

Les épouses de combattants de l’Etat islamique ont été placées en état d’arrestation dans le cadre des enquêtes antiterroristes tandis que les enfants ont été transférés dans un centre spécialisé pour bénéficier de l’accompagnement psychologique nécessaire, a-t-il précisé.

La même source a rappelé que le suivi du dossier des femmes et enfants de djihadistes de Daech a démarré en 2019 avec la formation d’une commission composée de représentants de six ministères (les affaires étrangères, la Défense, l’Intérieur, les affaires sociales, la santé, les affaires de la Femme et de la famille)

Les représentants de ces ministères ont travaillé en étroite collaboration avec la société civile et les organisations internationales pour le rapatriement des femmes et enfants tunisiens détenus dans les prisons libyennes selon une feuille de route s’étalant sur des étapes.