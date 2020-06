Rapatriement, mercredi 3 juin, de 29 tunisiens bloqués à Madagascar (ministère)

Le ministère du transport a annoncé le rapatriement de 29 tunisiens bloqués à Madagasca, mercredi 3 juin courant, dont 17 employés à la société pétrolière »Ambatovy » et 12 autres tunisiens qui sont encore bloqués à Madagascar.

L’opération de rapatriement se fera en coordination avec la délégation permanente de la Tunisie auprès de l’Union Africaine et la commission économique pour l’Afrique à Addis Abeba.

Le vol sera assuré de Madagascar à Doha puis à Rome par Qatar airlines et de Rome à Tunis par la société Jasmin Airways. Tous les expatriés seront soumis à un confinement obligatoire selon les mesures sanitaires adoptées récemment.