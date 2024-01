Ras Jedir en passe de faire peau neuve. Un corridor commercial vers les pays africains

Le directeur général de la coopération économique et commerciale au ministère du Commerce, Lazhar Bennour, a révélé que le projet de réhabilitation du passage de Ras Jedir et sa mise aux normes internationales est actuellement à l’étude, dans le cadre de l’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).

Dans une déclaration à African Manager, Bennour a confirmé que l’Office national des passages frontaliers terrestres a fait d’importants progrès dans la préparation de ce dossier et est maintenant dans l’attente de résultats finaux, qui devraient être annoncés début 2024.

Quant au coût total du projet, il a expliqué que les aspects financiers et techniques seront divulgués dans les prochains jours avec la remise du protocole d’accord entre les différentes parties concernées.

Le point de passage de Ras Jedir est le plus grand corridor terrestre d’Afrique, procurant quotidiennement des recettes au trésor public estimées à 1,5 million de dinars et sécurisant annuellement le passage de plus de 6 millions de passagers, a-t-il détaillé. Toutefois, son statut est « hors de contrôle », a-t-il ajouté.

Lazhar Bennour estime que le passage de Ras Jedir sera la porte d’entrée vers l’Afrique, soulignant que le continent a une grande superficie et doit créer des corridors terrestres qui facilitent l’accès à la profondeur africaine, en particulier pour les pays qui ne peuvent pas, ou rencontrent des difficultés pour accéder à certains pays.

Il a souligné que le projet de réhabilitation du point de passage de Ras Jedir et d’établissement du corridor commercial continental bénéficie actuellement d’un grand soutien et verra le jour dans les années à venir, en particulier à la lumière de la grande compréhension de la partie libyenne, indiquant que tous les projets routiers en cours d’achèvement à Tripoli tiennent compte du projet susmentionné.

Selon lui, l’objectif du projet de réhabilitation du passage de Ras Jedir et de création du Corridor commercial continental africain est de faciliter les échanges commerciaux entre la Tunisie et les pays sahélo-sahariens.

La zone franche Ben Guerdane verra prochainement le jour

Dans un contexte connexe, le Directeur Général de la Coopération Economique a annoncé que dans les prochains jours sera annoncée la société qui gérera la zone franche pour les activités commerciales et logistiques (zone franche) de Ben Guerdane, soulignant que cette zone n’est qu’à 10 km du point de passage de Ras Jedir, ce qui en fait l’un des principaux piliers continentaux africains, ajoutant que cette zone franche donnera un nouvel élan à la région sud-est dans son ensemble.

A cette fin, La Tunisie aspire à porter le volume de ses échanges commerciaux avec l’Afrique à environ 10 % au cours des prochaines années, contre 2,6 % actuellement.

Il est à noter que la Tunisie a signé l’adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) le 21 mars 2018 et a été ratifiée par le décret présidentiel n°76 de 2020 en date du 7 août 2020 et déposé au Secrétariat général de la région le 27 novembre 2020.

L’accord peut être activé et ceux qui souhaitent effectuer des opérations de commerce extérieur dans le cadre de l’accord continental peuvent utiliser le formulaire de certificat d’origine de l’accord ZLECAF, qui peut être délivré tel qu’en vigueur.

L’accord comprend actuellement 44 pays membres ratifiés sur les 54 signataires sur les 55 pays membres de l’Union Africaine a notamment inclus le Mémorandum exécutif du bulletin de la douane pour la région continentale africaine, qui confirme l’implication de la Tunisie avec sept pays membres dans l’Initiative commerciale dirigée lancée par le Secrétariat général de la région.

Par ailleurs, l’accord entrera en vigueur dès que ce texte sera publié auprès du Secrétariat général de la région et commencera donc à bénéficier de biens d’origine mutuelle entre Outre la Tunisie, les pays impliqués dans cette initiative à savoir le Rwanda, l’Egypte, la Tanzanie, le Cameroun, le Ghana et le Kenya.

Les dispositions de l’accord s’appliquent à tous les biens échangés entre les pays membres sur la base du principe du démantèlement progressif et des prestations d’effet similaire.

Le ministère du Commerce avait précédemment confirmé que l’accord exigeait des pays parties qu’ils éliminent les droits de douane appliqués à 90 % des marchandises après 5 ans pour les pays en développement, 10 ans pour les pays les moins avancés, 7 % des marchandises après 10 ans pour les pays en développement et 13 % pour les pays les moins avancés, avec une liste négative de 3 % des marchandises qui seront exclues de la libéralisation. En ce qui concerne la libéralisation du commerce des services, elle sera progressivement mise en œuvre pour cinq secteurs prioritaires (services institutionnels, services financiers, services de transport, services de transport, services touristiques) selon une approche hybride combinant la méthode de la liste positive adoptée par l’Organisation mondiale du commerce et l’approche de la coopération réglementaire. L’objectif de tout cela est de permettre un accès plus libre aux produits, aux produits et aux services de l’Afrique.

La Tunisie peut bénéficier de la suppression des barrières douanières, notamment dans le domaine des industries agricoles et pharmaceutiques, car la mise en place de la Zone de libre-échange africaine permettra de surmonter les problèmes liés aux douanes, ce qui facilitera son accès aux différents marchés du continent.