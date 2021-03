Rassemblement de protestation en marge de la visite de Saied à Gabès

Un grand nombre de protestataires se sont rassemblés ce dimanche 14 mars devant le siège du gouvernorat de Gabès simultanément avec la visite du président de la République, Kais Saied, dans la région au lendemain de l’explosion dans une usine ayant fait six morts.

Les protestataires ont dénoncé la détérioration de la situation à tous les niveaux en raison de l’incapacité des autorités à lui trouver des solutions et sous l’effet d’une crise politique, économique et sociale ayant touché toutes les régions et tous les secteurs, indique Mosaïque fm.