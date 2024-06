RDC: Plus de 50 morts dans plusieurs attaques revendiquées par les ADF

Dans l’est de la République démocratique du Congo, au moins 60 personnes ont été tuées cette semaine dans plusieurs attaques près de l’agglomération de Mangina, dans le territoire de Beni au Nord-Kivu. Les attaques ont été menées et revendiquées par les Forces démocratiques alliées (ADF) affiliés au groupe État islamique. Ce bilan est le plus important depuis plusieurs mois dans la région en dépit des opérations « Shujaa » menées dans la région par l’armée congolaise appuyée par les troupes congolaises.

« L’intensification des opérations Shujaa ont plus ou moins causé la migration des combattants ADF vers les régions de Mangina », analyse Henry-Pacifique Mayala, coordonnateur du Baromètre sécuritaire du Kivu, Kivu Security Tracker (KST), un projet conjoint du GEC-Ebuteli, Human Rights Watch et la Bridgeway Foundation.

