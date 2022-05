Récupération d’une terre domaniale agricole de 5,5 ha à Kalaat El Andalous

Les équipes de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières au gouvernorat de l’Ariana ont procédé, jeudi, à la récupération d’une terre domaniale agricole couvrant une superficie de 5,5 ha située dans la zone irriguée de Kalaat El Andalous.



L’opération de restitution à l’Etat de ce bien domanial intervient en application d’une décision d’évacuation émise par le gouverneur de la région en date du 5 janvier 2022 et s’est déroulée en coordination avec les autorités régionales, locales et sécuritaires, a souligné à l’Agence TAP, le directeur régional des domaines de l’État et des affaires foncières à l’Ariana, Abdelbasset Rajehi.

D’après la même source, l’ensemble des terrains récupérés dans la région a atteint jusqu’à présent 300 ha, précisant que ces biens sont gérés temporairement par la direction régionale des domaines de l’Etat de l’Ariana jusqu’à ce qu’ils seront réexploités par des nouveaux promoteurs.