Redémarrer les projets bloqués : Par où commencer ?

Depuis de nombreuses années, plusieurs projets publics et privés répartis sur toute la République demeurent continuellement bloqués. Le nouveau gouvernement formé par Hichem Mechichi doit ainsi préparer toute une feuille de route basée sur le lancement et la révision des travaux de modernisation et de rénovation des infrastructures routières, immobilières, industrielles (…).

Il est temps de parachever l’exécution des projets bloqués et l’accélération de la mise en œuvre des nouveaux projets, compte tenu de leur importance pour favoriser la création d’emplois et booster les activités économiques.

Par ailleurs, des projets en PPP restent bloqués, et leur activation présenterait de nombreux avantages (réalisation effective de projets économiques, dont certains sont majeurs, début de la courbe d’apprentissage de l’Etat dans la gestion de ces projets, crédibilité de l’Etat auprès des grands investisseurs).

Les PPP, bien conçus, ont des apports certains dans les domaines nécessitant une souplesse de gestion importante (technopoles, projets TIC, port en eau profonde, projets complexes…).

Belgacem Ayed, président du comité général du développement sectoriel et régional au ministère du Développement, de l’investissement et de la coopération internationale a assuré dans une interview accordée à Africanmanager ar , que parmi les grands obstacles qui ont inhibé l’exécution de plusieurs projets figure essentiellement le manque de ressources humaines dans le pays.

Il a, encore, affirmé que les grands projets qui ont été programmés durant la période 2016/2020 n’ont pas été encore lancés et qu’il s’agissait de simples propositions nécessitant des études et des recherches approfondies.

Ayed a précisé que de nombreux projets en Tunisie avaient bénéficié d’un plan de financement, ajoutant néanmoins que leur exécution reste tributaire du lancement des appels d’offres, et soulignant qu’une stratégie de réformes a été lancée pour le système de gestion des investissements publics dont l’objectif est de redynamiser les investissements dans plusieurs régions de la République. “Il faut activer les projets d’investissements publics en Tunisie, bloqués non pour une question de financement, mais en raison de la lenteur des procédures administratives”,a-t-il dit.

S’agissant des projets de développement programmés pour l’année 2021, le responsable a fait savoir qu’un agenda bien défini et rigoureux a été mis en place pour assurer la bonne exécution de ces futurs projets.

439 projets en souffrance

A noter que des données publiées par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale relèvent que le nombre de projets bloqués est estimé à plus 439 projets dont le coût est estimé à 1122 millions de dinars.

Les principaux obstacles qui entravent la réalisation de ces projets sont liés aux problèmes fonciers, aux études de faisabilité et aux mauvaises estimations des coûts.

Les études ont d’ailleurs montré que 27% des obstacles à la réalisation de ces projets sont de caractère procédural ou bureaucratique ou encore relèvent de problèmes fonciers puis financiers.

On rappelle que le chef du gouvernement démissionnaire, Elyes Fakhfakh avait annoncé que le principal axe du plan de la relance économique vise la réalisation des projets bloqués pour booster l’économie nationale.

Fakhfakh avait, dans ce sens, évoqué la possibilité de mettre en œuvre des projets publics bloqués, d’une valeur de 3000MD, t auxquels des financements ont été alloués et les appels d’offres lancés.

Il avait mis l’accent sur la nécessité de se lancer dans la réalisation des projets de développement à travers le partenariat public-privé (PPP), précisant que l’encouragement de l’investissement privé compte parmi les priorités de l’Etat, étant donné que ce dernier est incapable de réaliser, seul, ces projets…