Rencontre axée sur le projet de loi de finance 2021

Une rencontre tenue jeudi entre une délégation du gouvernement et une autre représentant l’union générale tunisienne du travail (UGTT) a été consacrée à l’examen du projet de loi de finance pour l’année 2021.

- Publicité-

Le chef du gouvernement Hichem Mechichi a souligné à cette occasion le souci du gouvernement à contribuer avec les différentes composantes, politique, parlementaire, et sociale, à enrichir ce projet de loi, afin de répondre aux besoins de développement économique et social dans le pays.

Le chef du gouvernement a estimé que l’examen du projet de loi de finance ainsi que les autres dossiers avec les différents partenaires contribue à tracer les grandes lignes du dialogue économique et social autour de différentes questions de développement.

Mechichi a par la même occasion souligné le rôle important de la centrale syndicale en tant que partenaire en matière d’élaboration des solutions dans les secteurs économique et social, indique un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public jeudi.

Il a également rappelé le rôle de l’UGTT en matière d’encadrement et de défense des droits légitimes, selon la même source.

La délégation de l’UGTT a été conduite par le secrétaire général de l’Union, Noureddine Tabboubi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du dialogue économique et social sur la loi de finance et le plan de développement, précise la même source.