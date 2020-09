Renforcement des administrations par des spécialistes en médecine préventive

Lors d’une séance de travail qui s’est tenue, mercredi, au ministère de la Santé, il a été convenu de renforcer les administrations centrales et régionales par des spécialistes en médecine préventive et d’œuvrer à promouvoir la gouvernance dans ce secteur, à travers la création d’une agence nationale de prévention et de lutte contre les maladies, indique un communiqué publié, mercredi par le ministère de la Santé.

La séance de travail qui a été présidée par le ministre de la Santé, Faouzi Mehdi, a été consacrée à l’examen de l’adaptation des textes juridiques et réglementaires avec les spécificités de l’intervention préventive, ainsi que des moyens de soutenir les structures sanitaires intervenantes dans le domaine, ainsi que les moyens de financer des activités préventives. Les participants ont également convenu de réviser les programmes de formation dans le domaine de la médecine préventive et collective et de développer les compétences des cadres sanitaires exerçant dans le domaine.

A cette occasion, le plan national de veille et d’intervention pour la lutte contre le Coronavirus a été présenté, précise le communiqué.