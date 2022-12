Rentré de Tunis, Al-Dbeiba passe à l’exécution des accords conclus

« Dès son retour de Tunisie, jeudi après une visite de deux jours, le chef du gouvernement d’union nationale, Abdel Hamid al-Dbeiba, a donné des instructions aux ministères et institutions pour entamer les procédures de mise en œuvre des accords conclus avec la Tunisie, concernant pour le paiement des dettes dues aux entreprises tunisiennes, et ouvrir la voie aux entreprises tunisiennes pour contribuer à la reconstruction de la Libye dans tous les domaines, ainsi que pour la mise en œuvre des contrats signés entre les deux pays et rétablir leur équilibre financier compte tenu de l’évolution du taux de change ». C’est ce que rapporte le site libyen d’information en langue arabe « Libya AlMostakbal »

La même source qui citait le bureau de presse du Premier ministre, a ajouté que « des contacts ont été pris avec la partie tunisienne pour étudier et ouvrir la voie aux hommes d’affaires tunisiens pour établir des activités économiques et travailler en Libye, et d’établir un partenariat de coopération dans les domaines de la santé, la fabrication de médicaments et de vaccins, de cerner le montant des dettes libyennes aux cliniques tunisiennes depuis 2011, et l’activation de la plateforme électronique d’appels d’offres et d’approvisionnement gouvernementaux, à partir de 2023, en permettant aux entreprises tunisiennes de la consulter et de soumettre des offres ».