Rentrée scolaire 2020: Hichem Mechichi visite des écoles à Tunis, Ben Arous et Zaghouan

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi s’est rendu, dimanche, dans plusieurs établissements scolaires de la capitale et des gouvernorats de Ben Aours et de Zaghouan, où il a relevé un certain nombre d’insuffisances qui, selon lui, ne sont pas » à l’image de la Tunisie de 2020 « .

» Il est inadmissible aujourd’hui qu’un élève n’ait plus accès aux nécessités les plus élémentaires au sein de son établissement à l’instar de l’eau courante et des sanitaires « , a-t-il déclaré, à l’issue de ces visites inopinées.

Et d’ajouter que L’école publique doit retrouver son véritable rôle d’ascenseur social, soulignant que son gouvernement est résolu à redonner à l’institution publique ses titres de noblesse, en redoublant d’efforts pour remédier à ces défaillances.

Le chef du gouvernement s’était rendu dans plusieurs établissements dont une école primaire relevant de la délégation d’El Fahes (gouvernorat de Zaghouan) , une autre à El Mhamdia ( gouvernorat de Ben Arous) et un collège à El Ouardia ( gouvernorat de Tunis).

Selon lui, cette tournée fait suite à une série de visites qu’il a entamée, hier samedi, en compagnie du ministre de l’Education, Fathi Slaouti, dans nombre d’établissements éducatifs relevant de la capitale et de Ben Arous.

Ces visites s’inscrivent dans des préparatifs visant à assurer une rentrée scolaire 2020/2021 dans les meilleures conditions, dans une conjoncture inhabituelle, marquée par l’épidémie du coronavirus. .