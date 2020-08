Reprise de l’activité de la société Ateliers Mécaniques du Sahel (AMS)

La société Les Ateliers Mécaniques du Sahel « AMS »annonce c que la reprise de son activité est confirmée pour le lundi 24 août 2020.

Comme déjà annoncé au niveau du communiqué publié en date du 16 juillet 2020, et suite à l’accord de financement obtenu de la STB et d’autres institutions financières dans le but d’assurer le dédouanement des matières premières déjà au port depuis plus de 3 mois et l’achat des matières premières sur le marché local, la société va donc relancer son outil de production, réaliser des ventes et réactiver son cycle d’exploitation.