Reprise des travaux de la plénière consacrée à l’adoption des nouveaux articles du PLF 2021

L’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP) a repris, mercredi après-midi, les travaux de la plénière consacrée au vote des nouveaux articles restants du projet de loi de finances (PLF) 2021, qui sont au nombre de 120 articles, selon le 2eme vice-président de l’ARP, Tarek Fetiti.

Le président de la commission parlementaire des finances, de la planification et du développement, Heykel Mekki a indiqué qu’aucun accord n’a pu être trouvé concernant les nouveaux articles au sein de la commission des conciliations qui a décidé de passer directement à la plénière afin de discuter des 114 propositions d’amendement du projet de loi, en dépit de l’opposition du bloc Démocratique et du député indépendant Mongi Rahoui.

Ce passage qui constitue une première dans le processus d’examen des projets de lois de Finances, intervient suite à une rencontre, mardi, 8 décembre 2020, entre le Ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l investissement, Ali Kooli et les représentants du Parti Ennahdha, Qalb Tounes et la Coalition de la Dignité, perçus comme la ceinture politique qui soutient le gouvernement Mechichi.

Cette rencontre aurait débouché sur un consensus, en dehors de la commission de Consensus, sur un ensemble d’articles et de propositions concernant le PLF 2021.