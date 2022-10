Retour des tunisiens des anciens foyers de tension?

La nouvelle pourrait intéresser la Tunisie, en raison du bon nombre de tunisiens, ayant combattu dans les rangs de l’Organisation DAECH en Syrie, emprisonnés, encore, en Syrie.

Des chaînes satellitaires arabes ont rapporté, en effet, que l’Irak et certains autres pays limitrophes concernés font des démarches incessantes pour le démantèlement du camp de réfugiés situé dans la région d’Al Hol, au nord est de la Syrie, où sont détenus quelques 70 mille personnes dont un grand nombre d’anciens combattants de l’ex Etat islamique en Irak et Syrie dit DAECH, présumés « repentis » ainsi que des femmes et d’enfants de combattants morts dans la longue guerre livrée à cette Organisation terroriste par les pays limitrophes dont notamment la Syrie et l’Irak.

Les détenus sont en majorité des irakiens et des syriens mais il en existe des détenus de quelques autres 50 pays.

Des rapports de presse font état de l’existence d’un bon nombre de tunisiens détenus dans ce camps et autres prisons limitrophes contrôlés par des milices syriennes non gouvernementales. Outre les 70 mille du camp d’Al Hol, les autres prisons comptent 12 mille détenus.