Réunion ministérielle autour d’un projet d’insertion des jeunes exclus du système scolaire et professionnel

Le projet d’un programme concernant les jeunes exclus du système scolaire, de la formation professionnelle et du travail a été au cœur d’une réunion ministérielle présidée, mercredi, par le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Il s’agit, selon un communiqué de la présidence du Gouvernement, d’un projet qui propose la mise en place d’un programme de réinsertion des jeunes au monde du travail ou dans des formations académiques ou professionnelles.

« La présence d’un millier de jeunes exclus des différents systèmes académiques et professionnels est une perte pour la collectivité nationale », estime le chef du gouvernement.

Il a ordonné à cet effet, la formation d’une équipe de travail pour l’élaboration d’une stratégie autour d’un programme de formation répondant aux aspirations et aux attentes des jeunes.

Ont assisté à cette réunion les ministres de la justice, de la défense, de l’intérieur, de la fonction publique ainsi que les ministres des finances, de l’éducation, de l’enseignement supérieur, des affaires culturelles des affaires sociales et le ministère de la jeunesse et des sports.