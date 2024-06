Roland-Garros: « Je ne sais pas si je pourrai jouer » en quarts, dit Djokovic, blessé à un genou

Novak Djokovic a déclaré lundi soir qu’il n’était pas certain de pouvoir jouer son quart de finale mercredi à Roland-Garros en raison de sa blessure au genou droit au début du deuxième set de son huitième de finale remporté 6-1, 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 face à

Francisco Cerundolo.

« Ces dernières semaines, j’ai eu une petite gêne au genou droit, mais rien à voir avec une blessure inquiétante. J’ai joué des tournois avec et il n’y a rien eu jusqu’à aujourd’hui (lundi). Mais au troisième jeu du deuxième set, j’ai glissé et ça a affecté mon genou », a détaillé Djokovic.

« Je ne sais pas ce qui se passera demain ou après-demain, ni si je serai capable d’entrer sur le court et de jouer », a déclaré le Serbe, précisant que sa blessure était liée à un manque de terre sur le court et ajoutant avoir pu terminer son match grâce à des anti-inflammatoires.

« J’ai commencé à avoir mal et j’ai demandé au physio qu’il fasse quelque chose. ça m’a complètement déstabilisé pendant deux sets, deux sets et demi. Je ne voulais plus m’installer dans des échanges trop longs. A chaque fois qu’il me faisait une amortie ou un changement de direction brusque, j’étais mal. A un moment, je ne savais plus si je devais continuer ou non. On m’a donné un traitement et, après la fin du troisième set, j’ai demandé qu’on m’en donne encore plus. »

L’effet a commencé à se faire sentir après 45 minutes « soit vers la fin du quatrième set » quand Djokovic a pu se déplacer plus librement.

« J’ai joué tout le cinquième set sans quasiment avoir mal. Mais les effets des médicaments vont s’estomper. On fera d’autres examens demain (mardi) », a-t-il ajouté en soulignant que ceux effectués immédiatement après le match avaient été « en partie positifs mais en partie inquiétants aussi ». Il a par ailleurs expliqué avoir glissé en raison d’un manque de terre

battue sur le court Philippe-Chatrier. « Les conditions ont été assez inhabituelles cette année. Il a beaucoup plu, il a fait très humide, avec de la boue… Des conditions qui affectent la surface », a-t-il rappelé. Pour parer ces conditions qui peuvent altérer les courts en terre battue, « on aurait dit qu’ils avaient enlevé de la terre et par endroit il n’y en avait quasiment pas. Et comme les conditions étaient bien plus sèches, le court était glissant », a-t-il développé.

« Aujourd’hui (lundi), je me suis blessé. Oui, j’ai survécu, j’ai gagné le match.Super. Mais pourrai-je jouer le prochain? Je ne sais pas. Je ne connais pas la sévérité de ma blessure », a-t-il ajouté. Le Serbe, qui doit parvenir en finale pour conserver sa place de N.1 mondial menacée par Jannik Sinner, doit jouer son quart de finale mercredi contre le Norvégien Casper Ruud (7e), qu’il avait battu l’an dernier en finale.