S. Saïed cherche des investissements sur une Carte

En la présence du ministre de l’économie et de la planification, ainsi que des représentants du PNUD en Tunisie, et des résidents des nations unies en Tunisie, s’est tenue une conférence de presse, ce 14 décembre 2022 à Tunis, sous le thème de l’écosystème d’investissement, l’encouragement du secteur privé à l’investissement d’impact, et la sensibilisation sur l’amélioration de la mobilisation et l’allocation des ressources financières alternatives en faveurs des ODD en Tunisie.

Des études, orientées sur les cartes d’investissement, afin d’attirer les potentiels investisseurs dans le domaine de l’infrastructure, les services financiers, l’éducation, les énergies renouvelables, la technologie, et les soins de santé, seront présentées au cours de cette manifestation