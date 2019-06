Sah : ça marche en Libye et en Algérie

Au cours du T1-2019, le groupe SAH (Société d’Articles Hygiéniques) a réalisé une croissance du chiffre d’affaires de 33% par rapport à la même période de 2018. Le début de l’année a enregistré une reprise des ventes sur les marchés libyen (+56%) et algérien (+9%). Concernant SAH Tunisie, la société a réalisé au T1-2019 un chiffre d’affaires de 106,3 MTND contre 74,6 MTND au T1-2018, dont 23,1 MTND provenant des ventes à l’export, soit une croissance de 42%. La marge d’EBITDA s’élève à 13% à fin mars dernier contre 6% une année auparavant. En ce qui concerne le groupe, le total des revenus réalisés au T1-2019 a atteint 147 MTND, en hausse de 32% par rapport à l’année dernière. Les croissances les plus fortes ont été enregistrées par SAH Côte d’Ivoire (+328%) suite à l’introduction de l’hygiène féminine et du papier, par SAH Libye (+17%) et par SAH Algérie (+10%). Cette performance a permis au groupe de doubler son EBITDA au T1-2019 pour s’établir à 17,7 MTND contre 9,5 MTND l’année dernière et d’augmenter sa marge d’EBITDA à 12,6%.