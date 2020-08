Sahriyet été 2020 à Hammamet: Soirée de clôture avec Lotfi Bouchnak

Après un marathon d’un mois de spectacles de musique, de chants, de danses chorégraphiques, de cinéma et de théâtre, Sahriyet été 2020 à Hammamet a pris fin, samedi, avec une soirée exceptionnelle du grand chanteur arabe Lotfi Bouchnak.

Accompagné de la chorale et le grand orchestre du Club Al Farabi de la Musique Arabe sous la direction du chef d’Orchestre Abdelhakim Belgaied, Lotfi Bouchnak a fait son entrée sur scène après un morceau de musique instrumentale d’ouverture.

Sous les ovations d’un public très nombreux et avec son élégance coutumière en Jebba traditionnelle, Lotfi Boucknak s’est lancé dans l’interprétation d’un grand classique de la chanson arabe sous forme de Mouwachat et de Dawer avant d’enchaîner les plus beaux tubes de son vaste répertoire en commençant par » Habbitek wetmannitek » suivie de la fameuse chanson » Arrouat « .

Avec sa voix de stentor, Lotfi Bouchnak a empli le vaste théâtre de plein air du Centre culturel international de Hammamet par des mélodies merveilleuses berçant un public venu en masse partager des délices d’initiés avec un maître inégalé de la chanson arabe et qui fascine le public par son art raffiné, là où il passe à travers les plus grands festivals du monde.

Sur des sonorités mélodieuses, Bouchnak a rendu un vibrant hommage à travers ses chansons à la Tunisie; celle qu’il aime et défend, aux travailleurs dans les champs et les usines, avec une poésie sincère et profonde. » Hadhi Gnaya Lihom « , ou encore » Moaten « , des chansons attachantes, d’amour et de révolte qui démontrent l’étendu et la grande diversité du répertoire de cet artiste hors pair.

Sans aucune interruption, en dépit de la moiteur d’un mois d’août exceptionnellement chaud, Lotfi Bouchnak a enchaîné les tubes tout en visitant tous les styles avec » Nessaya « , » Halfaouine « , » Inti Chamsi « , » Kif Chbahet kheyalek » et autant de chansons qui ont marqué plusieurs générations.

Lotfi Bouchnak est un artiste qui a brillamment réussi à explorer les différents styles musicaux et à interpréter avec une aisance remarquable les modes les plus complexes de la musique arabe. Son immense sensibilité d’artiste compositeur sa virtuosité de luthiste et son charisme de chanteur ont fait de lui l’artiste le plus accompli de sa génération de la lignée des grands maîtres de la chanson arabe contemporaine.

Organisée du 25 juillet au 22 août, Sahriyet été 2020 à Hammamet est l’une des rares manifestations qui ont eu lieu cet été tout en annonçant des mesures assez strictes lors des spectacles afin d’appliquer le protocole sanitaire en vigueur.

La conjoncture sanitaire exceptionnelle et la nouvelle vague de la pandémie de la Covid-19 a contraint plusieurs organisateurs de festivals d’été dans tout le pays à annoncer le report de l’édition 2020 pour l’année prochaine.