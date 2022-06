Saied confère avec la cheffe du Gouvernement

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, ce mercredi, avec la cheffe du gouvernement , Najla Bouden sur un certain nombre de sujets liés à la situation générale dans le pays et au fonctionnement d’un certain nombre de services publics.

Au rang des questions abordées figurent également le départ de nos pèlerins vers les lieux saints et la nécessité de les informer de manière exhaustive pour effectuer les rites du Hajj dans les meilleures conditions. La réunion a également porté sur le démarrage de la saison des récoltes et la mise à disposition d’espaces pour stocker les céréales en particulier.

Outre le secteur agricole, le déroulement des examens nationaux a été évoqué afin qu’ils aient lieu dans les meilleures conditions et que chacun soit traité sur un pied d’égalité, et dans ce cadre toutes les tentatives de tricherie sont combattues, indique un communiqué de la Présidence.

D’autre part, la rencontre a porté sur les préparatifs en cours pour organiser le référendum constitutionnel à la date fixée « pour que le peuple se prononce librement et ait le dernier mot loin de toutes les tentatives désespérées de manipulation de déformation et de falsification des faits et même pour falsifier les esprits, ce qui est le type de dol le plus grave qui soit », ajoute le communiqué.