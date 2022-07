Le Président de la République, Kais Saied, a conféré, lundi 4 juillet 2022, au Palais de Carthage, avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden.

Ila été question du fonctionnement du gouvernement et d’autres sujets liés à la situation économique et sociale dans le pays et au fonctionnement des rouages ​​de l’État.

Au cours de cette rencontre, l’accent a également été mis sur les circuits de distribution et la nécessité de faire face au phénomène de monopole et à sa propagation.