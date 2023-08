Saïed demande à Hachani un projet de Décret pour « assainir l’administration »

Le président de la République, Kais Saied, a conféré, lundi, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, sur la situation générale dans le pays et l’état d’avancement des activités du gouvernement dans tous les secteurs.

Le chef de l’Etat a souligné la nécessité de préparer un projet de Décret relatif à l’assainissement de l’administration de ceux qui s’y sont illégalement infiltrés il y a plus d’une décennie et se sont transformés en obstacles qui entravent la marche de l’État.

Ont également été longuement discutées les exorbitantes hausses des prix dont pâtissent le producteur et le consommateur , et dont ne tirent profit que les circuits décrits comme des circuits de distribution alors qu’en fait ils servent à affamer le citoyen de connivence avec les lobbies de la corruption. Le président de la République a souligné que l’État ne restera pas les bras croisés face à cette situation et à l’application de la loi à tous, appelant à des efforts concertés de toutes les rouages de l’État pour contrecarrer ces menées.