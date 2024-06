Saied : Des financements débloqués pour renforcer les capacités de l’Armée

Lors de la cérémonie commémorant le 68e anniversaire de la création de l’Armée nationale à Carthage, le Président de la République, Kaïs Saïed, a salué les actions menées par l’Armée nationale sur terre, en mer et dans les airs pour défendre la Tunisie et son territoire.

S’adressant aux membres de l’institution militaire, le Président a déclaré : « Vous, officiers, sous-officiers et soldats, êtes les yeux qui guettent les ennemis partout. Nos forces armées se sont entièrement dédiées à cette patrie bien-aimée, la défendant au prix de leurs vies et de leur sang, tout en développant leurs capacités et leurs moyens dans de nombreux domaines. »

Saïed a insisté sur la nécessité pour l’ensemble de la communauté nationale de fournir les crédits nécessaires au développement des capacités des forces armées, en termes d’infrastructure, d’équipement et de soutien à l’ensemble du personnel militaire, quel que soit leur grade et leur spécialité. Il a ajouté que cette volonté se concrétisera dans le cadre d’un plan stratégique, soit dans la loi de finances, soit dans d’autres cadres.