Saïed : Le danger vient de ceux qui veulent déstabiliser l’Etat

Le président de la République, Kaïs Saïed, a affirmé, lors d’une visite non annoncée à Kasserine, samedi 1er mai, que ceux qui croient qu’ils sont en mesure de déstabiliser l’Etat vivent dans l’illusion.

Il a indiqué que les forces armées ne craignent pas ceux qui agissent dans l’ombre (les terroristes) et que le vrai danger vient de ceux qui veulent diviser le pays et porter atteinte aux institutions de l’Etat, sous couvert des interprétations de la constitution et des textes juridiques.



« Ces gens-là sont aussi dangereux que les terroristes retranchés dans les montagnes » a-t-il souligné.