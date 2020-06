Saïed navigue à vue, Fakhfakh perd du terrain et Ghannouchi n’inspire pas du tout confiance

“ Tunisia Survey ”, spécialiste des enquêtes en ligne et des études digitales, vient de dévoiler les résultats de son baromètre de popularité des 3 présidents.

Ce baromètre est basé sur une enquête en ligne auto-administrée qui s’est déroulée du 21 au 30 mai 2020. Il a pour objectif de mesurer la satisfaction des internautes tunisiens envers le rendement des 3 présidents : Kais Saïed, Rached Ghannouchi et Elyes Fakhfakh.

Il s’agit de la quatrième vague du baromètre, après trois premières vagues marquées par une insatisfaction vis-à-vis de 2 des 3 présidents, à savoir Kais Saïd et Rached Ghannouchi.

Rappelons que lors de la troisième vague, Elyes Fakhfakh a été le seul des 3 présidents à avoir encore la sympathie des répondants avec 69 % de satisfaits contre 75 % lors de la deuxième vague. Le taux de satisfaction populaire par rapport à son rendement s’érode fort et le chef du gouvernement perd des points dans l’estime des gouvernés. Il compte, désormais, plus d’insatisfaits (51 %) que de satisfaits (49 %)

Pour cette quatrième vague, la taille de l’échantillon après épuration est de 2194 répondants.

Ci-après les principaux résultats de la troisième vague :

Les Tunisiens sont insatisfaits du rendement des 3 présidents. Elyes Fakhfakh dégringole et bascule dans l’impopularité aux côtés des 2 autres présidents. La première place du podium de l’impopularité revient toujours à Rached Ghannouchi avec une impopularité croissante. Le président du parlement affiche 82 % des répondants insatisfaits. Il perd 2 points supplémentaires d’insatisfaction par rapport à la vague 3.

La deuxième place est attribuée à Kais Saïed avec 54 % des répondants qui se déclarent insatisfaits. Il perd 1 point de popularité puisqu’ils étaient 53% d’insatisfaits lors de la vague précédente du même sondage.

Elyes Fakhfakh tombe de haut et perd 20 points de popularité. Le chef (président) du gouvernement passe de 69% de satisfaits à 49%. La popularité d’Elyes Fakhfakh a ainsi connu une chute impressionnante de 26 points après un pic de popularité à la vague 2 de 75 % de répondants satisfaits.

Le manque de confiance et l’absence de programme sont les principales raisons d’insatisfaction.

Pour Rached Ghannouchi, 79 % des insatisfaits le sont parce qu’ils n’ont pas confiance en lui. Ils étaient 74% lors de la troisième vague et 76 % lors de la deuxième vague.

Pour le chef de l’Etat Kais Saïed, 61 % des insatisfaits le sont parce qu’il navigue à vue. Pour le chef de l’Etat, selon nous, ses sorties médiatiques ne le servent pas encore, car certainement mal étudiées, et chaque fois mal placées par rapport à la conjoncture du pays et du moment où elles ont lieu.

Pour Elyes Fakhfakh , 51% des répondants sont insatisfaits de son rendement. La principale raison est qu’il n’a pas de programme et qu’il donne la nette impression, tout comme Kais Saïed, qu’il navigue à vue, à 47 %. Fakhfakh, selon nous et en simple lecture des chiffres de ce sondage, a lamentablement raté l’occasion de faire de la gestion de la crise du Covid-19 un levier de croissance pour sa popularité.