Saied ordonne de hâter le déferrement en justice des dossiers de corruption

Le président de la République, Kais Saied, a reçu ce vendredi 29 juillet 2022, le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi.

Un certain nombre de sujets ont été abordés, notamment les conditions difficiles vécues par une grande partie des Tunisiens. Le président de la République a souligné que le devoir commande aujourd’hui de trouver des solutions qui permettront d’améliorer la situation des Tunisiens oubliés et maltraités dans toutes les commodités de la vie.

Au cours de l’entretien, ont été soulevés également de nombreux dossiers de corruption et la nécessité d’accélérer leur ouverture et leur déferrement en justice afin qu’ils soient tranchés dans des délais raisonnables, et que ces dossiers ne restent pas en souffrance pendant de nombreuses années.