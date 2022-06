Saied ordonne la retenue sur les salaires des grévistes

Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, ce lundi 6 juin 2022, au palais de Carthage, la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Le chef de l’Etat a affirmé que le service public n’a pas vocation à cesser de fonctionner, mettant l’accent sur la nécessité d’opérer une retenue du salaire que le fonctionnaire aurait dû percevoir s’il avait assuré normalement son service, de prélever les jours de travail non accomplis par les grévistes et prendre un ensemble de mesures conformément à la loi. Le but est de ne plus permettre de porter atteinte aux intérêts des citoyens, a souligné la présidence de la République dans un communiqué.