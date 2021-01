Saïed préside une réunion de haut niveau du Conseil de sécurité

Le président de la République Kaïs Saïed préside, mercredi, la première réunion de haut niveau dans le cadre du programme élaboré à l’occasion de la présidence du Conseil de sécurité assurée par la Tunisie pour le mois de janvier. La réunion aura pour thème « Les défis du maintien de la paix et de la sécurité internationales dans les contextes fragiles ».

Au cours de la réunion qui se tiendra par visioconférence, le chef de l’Etat prononcera un discours, indique un communiqué de la présidence de la République.

La réunion sera également marquée par les interventions du secrétaire général de l’ONU Ant?nio Guterres, du président de la Commission de l’Union africaine Moussa Faki Mahamat, et de l’ex-présidente de la République du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

Des présidents, chefs de gouvernement et ministres des pays membres du Conseil de sécurité prononceront, à cette occasion, leurs déclarations nationales.

