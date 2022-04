Saïed résolu à mettre fin à l’état d’exception

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce lundi 11 avril 2022, au palais de Carthage, les eurodéputés, Michael Gahler, Andrea Cozzolino, Jakop Dalunde et Javier Nart.

Selon un communiqué publié par la présidence de la République, le chef de l’Etat a passé en revue les raisons qui l’ont poussé à prendre un certain nombre de mesures depuis le 25 juillet 2021, assurant, dans ce contexte, sa volonté de mettre fin à la période exceptionnelle, à travers l’application des étapes qui ont été annoncées.

Le chef de l’Etat a indiqué que le dialogue national a déjà commencé et s’appuiera sur les résultats de la consultation nationale, afin de préparer l’organisation du référendum et la tenue d’élections législatives libres et équitables sous la supervision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.

Kaïs Saïed a rappelé son attachement à la préservation de l’unité et de la continuité de l’Etat tunisien, assurant sa souveraineté et l’indépendance de sa décision nationale.

Il a également souligné sa ferme volonté de promouvoir le respect des droits de l’homme et de préserver les libertés, ainsi que de construire un État démocratique juste et fort qui offre toutes les garanties au peuple tunisien d’exprimer librement ses opinions et ses aspirations.

D’autre part, la rencontre a porté sur le dialogue national et les prochaines échéances de la Tunisie.