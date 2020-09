Saisie de 24 mille paquets de cigarettes de contrebande à Tataouine

Une quantité de 24 mille paquets de cigarettes de contrebande d’une valeur de 60 mille dinars, a été saisie, lundi, par la brigade de la garde douanière de Tataouine.Après une course poursuite, les douaniers ont trouvé un véhicule 4X4 garé à Oued Lyosr à Bir Jarbouaiya avec à bord 24 mille paquets de cigarettes d’origine inconnue, a-t-on appris d’un communiqué de la direction générale des douanes publié, mardi.Un procès-verbal de saisie une valeur de 140 mille dinars (moyen de transport compris) a été établi.Les unités de la garde douanière ont saisi, entre 2018 et 2020, 15 Millions de paquets de cigarettes, 100 mille cartouches de tabac à narguilé (Maassel) et 73,5 tonnes de Jirak (tabac aromatisé pour chicha) de contrebande, d’une valeur totale estimée à 49,8 Millions de dinars (MD).