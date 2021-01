Samia Abbou entame une grève de la faim

La député Samia Abbou du groupe du Courant démocratique a annoncé dimanche avoir entamé une grève de la faim pour appeler le président du parlement à assumer ses responsabilités et à publier une déclaration dénonçant la violence et ses auteurs.

Dans une publication sur sa page facebook, Samia Abbou explique sa décision par les évènements survenus le 7 décembre dernier au parlement lorsque des membres du groupe Al Karama ont agressé physiquement des députés.

Elle a ajouté que le groupe démocratique (38 députés), soutenu par d’autres blocs parlementaires et nombre d’indépendants, avait demandé du président du parlement Rached Ghannouchi de publier une déclaration condamnant la violence et ses auteurs. Abbou a également rappelé que son groupe parlementaire observe, depuis plus d’un mois un sit-in ouvert pour les mêmes raisons. Elle a dénoncé, dans ce sens, l’inertie du président du parlement qui vient confirmer, selon ses dires, son penchant pour la « culture de la violence ».

Pour rappel, les membres du groupe démocratique se sont rassemblés le 5 janvier devant l’entrée principale de la salle des plénières pour protester contre les actes de violences subis par le député Anouar Bechahed et dénoncer « la complicité de la présidence du parlement, en choisissant de justifier la violence ».