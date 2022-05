Samir Saïed à Paris pour lancer un Branding-pays pour la Tunisie

Samir Saied, Ministre de l’Economie et de la Planification, a effectué, le 19/05/2022, une visite de travail à Paris afin de promouvoir le TIF 2022 qui se tiendra à Tunis les 23 et 24 juin 2022. A cet effet, il s’est entretenu, en compagnie de l’ambassadeur de Tunisie en France, du Consul Général et du Directeur général de la Fipa et sa représentante à Paris, autour d’un déjeuner d’affaires avec une vingtaine de chefs de grands groupes et d’entreprises français, ainsi que des hauts représentants de patronats et de fédérations à l’instar du MEDEF, CPME, GPF, GIFAS, FIEV, BPI France et Business France.

Lors de cette rencontre, le Ministre a donné un aperçu sur le programme de réformes structurelles visant à favoriser une reprise pérenne de l’économie nationale lui permettant d’endiguer les répercussions de la pandémie sanitaire et de la guerre en Ukraine. Il a fait une présentation du TIF, première manifestation économique dédiée à l’investissement international et à l’innovation, en indiquant que ce rendez-vous constituera la meilleure occasion pour lancer un Branding-pays spécifique à la Tunisie.

Les entreprises françaises présentes, quant à elles, tout en affirmant que leur présence en Tunisie est une opportunité pour leur développement à l’international notamment en Afrique, ont souligné le grand potentiel de notre pays qui peut être davantage valorisé par la mise en place d’une série de mesures, dans le cadre des efforts déployés par le Gouvernement, afin de favoriser l’amélioration du climat d’investissement en Tunisie. En réaction à ses propositions, Le Ministre Saïd a réitéré l’engagement irréfragable de la Tunisie pour travailler en concert avec ses différents partenaires en précisant que certaines de ces réformes sont déjà en cours et que la tenue du TIF en juin prochain constituera une occasion idéale pour approfondir les échanges à ce propos.

Par ailleurs, on notera la participation, ce jeudi 19 mai 2022, de l’ambassadeur de Tunisie en France, en tant qu’intervenant de haut niveau, à la réunion de présentation du projet « Réponse à la COVID-19 et relance dans la région MENA » qui s’inscrit dans le cadre de l’Initiative MENA-OCDE pour la gouvernance publique et dont la Tunisie assure la Co-présidence aux côtés de l’Italie pour la période 2021-2025.