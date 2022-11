Samir Saied: « Nous ne prétendons pas la perfection… »

Le ministre de l’économie et de la planification Samir Saied, qui parlait à l’occasion d’une rencontre sur un rapport de la Banque Mondiale, a affirmé qu’il faut apporter des solutions aux différents problèmes économiques que la Tunisie est en train de vivre notamment la dégradation du pouvoir d’achat, et ce en marge du Séminaire de lancement du Diagnostic Systématique Pays organisé par la banque mondiale ce jeudi 10 novembre

2022 à Tunis.

« Il faut faire des réformes et nous sommes ouverts à apporter les correctifs nécessaires, sachant que le programme national de réforme a gagné une crédibilité sur le plan international », a-t-il affirmé.

« Nous ne prétendons pas la perfection mais nous sommes en train de fournir des efforts », a-t-il ajouté.

